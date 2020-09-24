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بالفيديو.. محمد الشلهوب يكشف عن سبب عدم التحاقه بالهلال في قطر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد الشلهوب يكشف عن سبب عدم التحاقه بالهلال في قطر

ماجد الاشرم (صدى):
تحدث أسطورة نادي الهلال المعتزل محمد الشلهوب عن سبب عدم انضمامه لبعثة الزعيم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بقطر قبل استبعاد الزعيم من البطولة الآسيوية بقرار متعنت من قبل الاتحاد الآسيوي.

وقال الشلهوب:" لايمكن أن أتخلى عن الهلال أو أتردد عن خدمته، وأنا بمجرد ما شعرت أن الهلال "قد" يحتاجني توجهت مباشرة لإجراء المسحة ولم أفكر بالإعتزال، ولكن حينما تحسنت الأجواء هناك وتشافى عدد من المصابين لم أغادر المملكة ".

وأضاف الشلهوب:" إرادة الله كانت أقوى وأصيب أكثر من  لاعب هلالى "، موضحا::" شكرا لأبطال الهلال وإن شاء الله القادم أجمل ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الإعلام المصري ما اخفي صورهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..
abdul
القرش ماينلام . دافع عن موطنه و مياهه الاقليمية.

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