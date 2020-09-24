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الأهلى المصري يوضح حقيقة إقالة " فايلر " من منصبه 

Time منذ ساعة
Views 1513
الأهلى المصري يوضح حقيقة إقالة " فايلر " من منصبه 

وكالات (صدى):
كشف النادي الأهلي المصري عن حقيقة إقالة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق من منصبه، قائلا:" ما تردد عن إقالة فايلر غير صحيح ".

وأضاف الأهلي المصري في  بيان له على لسان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، قائلا:" لم تصدر عن النادي أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وأن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة ".

ويأتي ذلك بعد تناقل بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإقالة فايلر من تدريب الأهلي المصري، وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتًا بدلا من السويسري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي يزننون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي يزننون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷

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