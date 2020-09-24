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متحدث التجارة: يحق لكل متسوق رفع بلاغ على المحلات والمتاجر في حالة واحدة "فيديو " 

Time منذ 51 دقيقة
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متحدث التجارة: يحق لكل متسوق رفع بلاغ على المحلات والمتاجر في حالة واحدة "فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين يوضح كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية.

وقال الحسين:" يحق لكل متسوق رفع بلاغ على التخفيضات الوهمية في المحلات والمتاجر الإلكترونية "، لافتا:" في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات وبالتالي هناك حقوق يجب معرفتها قبل عملية الشراء ".

وأبان الحسين:" تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني "، مشيرا:" يشترط توضيح نسبة التخفيض للمستهلك وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده ".

وأوضح الحسين:" إذا شاهدت إعلان تخفيض على المحل أو المتجر الإلكتروني للتأكد من صحة التخفيض وأنه ليس وهمي عبر باركود عن طريق فتح الرمز على تطبيق التخفيضات وبالتالي تظهر بيانات التخفيض كاملة ".

وتابع:" إذا كان العرض من متجر إلكتروني بالإمكان التأكد من موثوقيته من موقع وزارة التجارة "، موضحا:"يحق للمتسوق  الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات والأنظمة تحفظ حقك وتؤمن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتأمين العروض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي يزننون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي يزننون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷😷

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