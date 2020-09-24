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بالفيديو.. التعاون يتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال في اللحظات الأخيرة

Time منذ 19 دقيقة
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بالفيديو.. التعاون يتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال في اللحظات الأخيرة

ماجد محمد (صدى):
خطف نادي التعاون فوزًا قاتلًا من الدحيل القطري، بهدف دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020.

وأحرز ميتشيل ديوك هدف التعاون في الدقيقة 86 من اللقاء، فيما شهد اللقاء إصابة لاعب التعاون حمدان الرويلي.

ويرتفع رصيد التعاون إلى 9 نقاط متساويًا مع الدحيل، إلا أن التعاون سيكون هو المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة بفارق المواجهات المباشرة.

كما سيصعد برسبوليس إلى الدور المقبل بعد تغلبه على الشارقة بأربعة أهداف دون رد، ويتصدر المجموعة بـ10 نقاط.

ويأتي التعاون في المركز الثاني بمجموعته، ليواجه نادي النصر الذي تأهل متصدرًا مجموعته برصيد 11 نقطة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سعد
سؤال اكرره دائما ،، هل الاخ ماجد محمد يعمل لدى القسم الرياضي لصحيفة صدى أم يعمل لدى نادي الهلال ؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
،🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
،🤔🤔🤔🤔

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