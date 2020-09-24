إنقاذ طفلة من الموت بعد تعرضها لحادث دهس في طبرجل

الجوف (صدى):
تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين إثر لحادث دهس في محافظة طبرجل.
وكانت الطفلة تعاني من نزيف داخل الجمجمة، وغياب عن الوعي ، وصعوبة بالتنفس، حيث دخلت قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
وتبين وجود كسور متعددة مع نزف دموي داخل الجمجمة وكدمات دماغية متعددة ، ووذمة دماغية معممة ، وعلى الفور تم وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي وأدخلت مباشرة إلى قسم العمليات.
وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح ، استغرقت مدة العملية ساعتين ونصف.
واستعادت الطفلة الوعي حيث تتمكن الآن من تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي وحالتها الصحية مستقرة.