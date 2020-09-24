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موقف المالك الجديد من التزامات الزكاة في حالة بيع المؤسسة 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1384
موقف المالك الجديد من التزامات الزكاة في حالة بيع المؤسسة 

حمود العنزي (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، عن موقف المالك الجديد من التزامات الزكاة على المؤسسة في حالة البيع أو الشراء.

وأشارت " الزكاة والدخل " إلى أنه يتعين على المكلف السابق تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد سداد جميع المستحقات، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وإصدار رقم مميز خاص للمكلف الجديد.

ويأتي ذلك للرد على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للزكاة والدخل على موقع " تويتر " الذي قال فيه:"  هل تنتقل التزامات الزكاة للمالك الجديد إذا كان على المؤسسة مستحقات للهيئة قبل البيع؟ ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأسود فنان وكلها لذيذه 😋😋😋اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعنتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأسود فنان وكلها لذيذه 😋😋😋اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعنتك
ابو محمد 😎 ✍️
في ابو زعبل زعبلووه وإلا في طره طرطرووه .. والثانيه احسن من الأولى ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اضحك الله سنك ياالحبيب ، واسعد مساك .. .. كلامك صحيح ميه باالميه ، وعليه جرى التوقيع ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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