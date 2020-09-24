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القبض على قائد صفّ مركبته على رصيف كورنيش جدة
منذ ساعة
1833
2
جدة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن القبض على قائد المركبة صفّ مركبته فوق الرصيف بكورنيش بجدة.
وأكدت إدارة المرور، أنه تمت إحالة قائد المركربة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأسود فنان وكلها لذيذه 😋😋😋اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعنتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأسود فنان وكلها لذيذه 😋😋😋اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعنتك
ابو محمد 😎 ✍️
في ابو زعبل زعبلووه وإلا في طره طرطرووه .. والثانيه احسن من الأولى ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. اضحك الله سنك ياالحبيب ، واسعد مساك .. .. كلامك صحيح ميه باالميه ، وعليه جرى التوقيع ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
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