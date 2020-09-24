هزيمة جميع الأندية المُشاركة في تصفيات دوري الأبطال عدا الزعيم

طلال الغامدي (صدى):
شهدت الجولة النهائية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للغرب، خسارة المتأهلين إلى دور الـ16 أمام الفرق المنافسة، ليُصبح نادي الهلال الذي استبعده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من البطولة، هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق هزيمة في هذا الدور.
وانهزم نادي النصر اليوم الخميس، أمام العين الإماراتي بهدف دون رد، كما خسر السد القطري أمام سباهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، وكان هما الناديين المتأهلين إلى الدور المقبل واللذين لم يتلقيا هزيمة من قبل.
كما تأهل النادي الأهلي إلى الدور المقبل لكنه خسر هو الآخر أمس الأربعاء من الاستقلال الإيراني بثلاثية أهداف نظيفة، وتأهل الاستقلال أيضًا لكنه خسر في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.
ولا زال من غير المعروف المتأهلين من المجموعة ج، إلا أن جميع الفرق التي تتنافس فيها قد تلقوا هزائم سابقة وهي " برسبوليس (مبارتين)، الشارقة (مباراة)، التعاون (3 مباريات)، لخويا (مباراتين) " .
واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال منسحبًا من البطولة إثر عدم استطاعته توفير 13 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والفريق.
وشهد القرار استنكار على المستوى القاري والعالمي، إذ أكدت المحللون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعطى الحق للاتحادات القارية بعمل استثناءات لأي موقف قد يتعرضوا له، إلا أن "الآسيوي" لم يفعل ذلك.