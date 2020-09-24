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وزير الصحة: الإهمال سيؤذينا.. لا تسمحوا للوباء بالانتشار

Time منذ 32 دقيقة
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وزير الصحة: الإهمال سيؤذينا.. لا تسمحوا للوباء بالانتشار

علي القحطاني (صدى):
حذر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبًا بعدم السماح بانتشار الوباء.

وأكد وزير الصحة، أن الالتزام هو سلاحتنا والإهمال سيؤذينا، ، مشيرًا إلى أن أرقام كورونا في المملكة أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.

وأضاف: " لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم".

من جانبه، انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الازدحام الذي حدث خلال احتفالات اليوم الوطني الـ90، وتجاوز البعض للاحترازات الوقائية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
كنده كن واحد ضارب وجهها بكندره
ابو وليد
فريق ابو خرقه يوم غضب الزعيم عليه صكه بالاربعه احذر غضب الزعيم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مغرد
يا رجل في الشوارع اليوم الوطني الناس فوق بعضها وقفت على التسوق
الداهيه
وين تهرب.....؟ هذي بطوله العالم لغطس القرود المقامه بموزنبيق...

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