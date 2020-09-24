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مواطنون يكشفون جهود المملكة لإعادتهم من الخارج في ظل جائحة كورونا (فيديو)

Time منذ 45 دقيقة
Views 1364
مواطنون يكشفون جهود المملكة لإعادتهم من الخارج في ظل جائحة كورونا (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف عدد من المواطنين الذين كانوا خارج المملكة في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جهود المملكة التي بذلتها لإعادتهم إلى البلاد.

وقال المواطنون في فيديو نشرته وزارة الاتصالات، إنهم تفاجأوا بقرارات سريعة خلال إقامتهم خارج المملكة، ومنها عدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف وإغلاق البلد.

وأضافوا أن القرارات التي كانت تتخذها المملكة جعلتهم يشعروا بالفخر ببلادهم، مشيرين إلى أن التواصل معهم بعد إطلاق مبادرة "عودة آمنة" كان سريعا.

وأشارو إلى أنهم بعد وصولهم إلى المملكة شعروا بالأمن، معبرين عن فخرهم بالمملكة وما قامت به من أجلهم.

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أحدث التعليقات

الداهيه
كنده كن واحد ضارب وجهها بكندره
ابو وليد
فريق ابو خرقه يوم غضب الزعيم عليه صكه بالاربعه احذر غضب الزعيم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مغرد
يا رجل في الشوارع اليوم الوطني الناس فوق بعضها وقفت على التسوق
الداهيه
وين تهرب.....؟ هذي بطوله العالم لغطس القرود المقامه بموزنبيق...

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