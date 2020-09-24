عصام الشوالي: الهلال خسر بطولة و لم يخسر الهيبة

ماجد محمد (صدى):
استنكر المُعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باستبعاد نادي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقال "الشوالي" في تصريح له: " في آخر حلقة، الكورونا هي البطل موش الكورة، عجيبة يا آسيا "، مضيفًا: "الهلال خسر بطولة و لم يخسر الهيبة ".
واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال منسحبًا من البطولة إثر عدم استطاعته توفير 13 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والفريق.
وشهد القرار استنكار على المستوى القاري والعالمي، إذ أكدت المحللون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعطى الحق للاتحادات القارية بعمل استثناءات لأي موقف قد يتعرضوا له، إلا أن "الآسيوي" لم يفعل ذلك.