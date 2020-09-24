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شاهد.. الخثعمي يوضح كيفية التعامل مع القلق 

Time منذ ساعة
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شاهد.. الخثعمي يوضح كيفية التعامل مع القلق 

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري طب أسرة ومجتمع الدكتور عبدالله الخثعمي كيفية التعامل مع القلق.

وقال الخثعمي:" أصبح القلق والاكتئاب من الأمراض  العضوية لأنهما يتسببان في حدوث خلل بالجسم مما أسفرا عن ارتفاع مادة الكورتيزون التي تؤثر على مواد السعادة ".

ولفت الخثعمي:" عندما تنقص مادة الكورتيزون بالجسم يشعر الشخص بضيق وحزن وقلق ولذلك لابد من المتابعة مع الطبيب المختص لمعرفة مدى الاستجابة للعلاجات ".

وتابع الخثعمي:"التوتر والإنعزالية والبكاء من أعراض القلق "، مشددا:"عندما  يعانى الشخص من  مرض غير متسجيب للعلاجات العادية أو الاضطراب في النوم يجب مناقشة هذا الموضوع مع الطبيب المتابع للحالة ".

 

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه يوم غضب الزعيم عليه صكه بالاربعه احذر غضب الزعيم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مغرد
يا رجل في الشوارع اليوم الوطني الناس فوق بعضها وقفت على التسوق
الداهيه
وين تهرب.....؟ هذي بطوله العالم لغطس القرود المقامه بموزنبيق...
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام .. .. جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل ، بارك الله فيك .. آمين ..

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