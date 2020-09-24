شاهد.. الخثعمي يوضح كيفية التعامل مع القلق 

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري طب أسرة ومجتمع الدكتور عبدالله الخثعمي كيفية التعامل مع القلق.
وقال الخثعمي:" أصبح القلق والاكتئاب من الأمراض العضوية لأنهما يتسببان في حدوث خلل بالجسم مما أسفرا عن ارتفاع مادة الكورتيزون التي تؤثر على مواد السعادة ".
ولفت الخثعمي:" عندما تنقص مادة الكورتيزون بالجسم يشعر الشخص بضيق وحزن وقلق ولذلك لابد من المتابعة مع الطبيب المختص لمعرفة مدى الاستجابة للعلاجات ".
وتابع الخثعمي:"التوتر والإنعزالية والبكاء من أعراض القلق "، مشددا:"عندما يعانى الشخص من مرض غير متسجيب للعلاجات العادية أو الاضطراب في النوم يجب مناقشة هذا الموضوع مع الطبيب المتابع للحالة ".