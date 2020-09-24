شاهد.. العالم ينقلب على الاتحاد الآسيوي ويُحذره من غضب الزعيم

نواف السالم (صدى):
شهدت الـ24 ساعة الماضية صدمة بين عشاق الساحرة المستديرة؛ نظرًا لقيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسابقة لم تحدث في التاريخ من قبل، وهي استبعاد بطل دوري أبطال آسيا دون هزيمة تُذكر.
وسلّطت الصحف العالمية الضوء على قرار الاتحاد الآسيوي الغريب ورد فعل نادي الهلال، مشيرة إلى صعود الزعيم إلى دور الـ16 من البطولة رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها، قبل إعلان انسحابه في آخر مباراة له بدور المجموعات والتي كانت "تحصيل حاصل" بالنسبة له.
وذكرة صحيفة "ماركا" الأسبانية، أن " الهلال لن يتمكن من الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال آسيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاده من المسابقة " ، مشيرة إلى أن الهلال كان قد تأهل بالفعل لدور الـ16 قبل مواجهة شباب أهلي دبي التي لم تقاوم لظروف قهرية، ولكن تم استبعاد النادي السعودي من البطولة الآسيوية.
أما صحيفة "andina" البيروفية، فقالت: " قرار مُتعنت من الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري الأبطال، الفريق السعودي طلب تأجيل مواجهته مع شباب أهلي دبي بسبب ظروف قهرية، يُسمح بذلك في حالات استثنائية، لكن تم الرفض من اتحاد الكرة الآسيوي وتم إبعاد حامل اللقب من المسابقة".
وأكد صحيفة "futbolperuano" البيروفية أيضًا، أنه " كان مفترض أن يكون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دراية بالوضع ويتخذ قرارًا وفقًا للحاضر الذي يعيشه العالم، لقد حقق فريق الهلال بالفعل تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكن تم استبعاده من المسابقة " .
وفي أسبانيا، أشارت صحيفة "elmundo" إلى إبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا دون أن تُعلق عليه، في حين حمّلت صحيفة "record" المكسيكية فيروس كورونا الذنب فيما حدث، وقالت: " يستمر فيروس كورونا في إحداث فوضى في كرة القدم، حيث تم إقصاء الفريق السعودي من المسابقة لعدم استكماله الحد الأدنى من عدد اللاعبين المطلوب في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي " .
وقالت صحيفة "sport1" الألمانية: " استبعاد مرير لفريق الهلال لأنه كان ضامن بالفعل تأهله من دور المجموعات دون أي مشاكل. تم استبعاد حامل لقب دوري أبطال آسيا من المنافسة بسبب فيروس كورونا " .
ونبّهت صحيفة "digisport" الرومانية، بأن الهلال سيُصعد الموقف، قائلة : " الهلال لن يستسلم أمام الاتحاد الآسيوي وسيقوم بتصعيد الموقف بعد استبعاد النادي من دوري أبطال آسيا رغم الظروف القهرية بإصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا " .
وأصبح الزعيم أول بطل في تاريخ اللعبة يفقد لقبه بلا خسارة داخل الملعب، وذلك بعدما تمكن الفريق من تحقيق ثلاث انتصارات وتعادلين في منافسات مجموعة دوري الأبطال، قبل أن يتم التعنت ضده واعتباره منسحبًا؛ إثر عدم استطاعته توفير 13 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والفريق.