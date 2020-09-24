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" يويفا " يحسم الجدل بشأن التبديلات الخمسة في البطولات الأوروبية

Time منذ 29 دقيقة
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" يويفا " يحسم الجدل بشأن التبديلات الخمسة في البطولات الأوروبية

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد القاري أنه سيتخذ قرارا آخر في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.

وأصدر الاتحاد القاري بيانا هاما، حيث تقام مساءً مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني: " سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي +يوروبا ليغ+ ودوري أبطال أوروبا للسيدات ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو وليد
عاد شوف مين يعلق انصار ابو صفر آسيا وابو خرقه حالميه يسمعون في آسيا -- وبمجرد انهم شاركو تصير بالنسبه لهم انجازات بل وبطولات -- مثل مشاركه الفقر مع انديه العالم كضيف شرف تم ترشيحه ويخرج من كل المباريات خسران واعتبرها بطوله بل وعمل لها ميداليات خاصه وخرقه عالميه
ابو وليد
حتى لو اسقطو الخيل الاصيل لن يستطيح الحمار ابو بردعه ولا الضفدع ان يتصدر السباق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الحوادث ..
زائر
الاعب هو عبدالله الحافظ لاعب الهلال

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