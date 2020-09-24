" يويفا " يحسم الجدل بشأن التبديلات الخمسة في البطولات الأوروبية

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الاتحاد القاري أنه سيتخذ قرارا آخر في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.
وأصدر الاتحاد القاري بيانا هاما، حيث تقام مساءً مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني: " سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي +يوروبا ليغ+ ودوري أبطال أوروبا للسيدات ".