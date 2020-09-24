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متحدث الصحة: ما حدث خلال اليوم الوطني أمر مؤسف

Time منذ 55 دقيقة
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متحدث الصحة: ما حدث خلال اليوم الوطني أمر مؤسف

الرياض (صدى):
انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الازدحام الذي حدث خلال احتفالات اليوم الوطني الـ90، وتجاوز البعض للاحترازات الوقائية.

وأكد متحدث الصحة، في تصريح له، أن ما حدث أمر مُقلق ومؤسف، مضيفًا: " الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله " .

وتابع: " حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون " .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331.857) حالة

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الصحة: تسجيل 498 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1.007 شخصًا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو وليد
عاد شوف مين يعلق انصار ابو صفر آسيا وابو خرقه حالميه يسمعون في آسيا -- وبمجرد انهم شاركو تصير بالنسبه لهم انجازات بل وبطولات -- مثل مشاركه الفقر مع انديه العالم كضيف شرف تم ترشيحه ويخرج من كل المباريات خسران واعتبرها بطوله بل وعمل لها ميداليات خاصه وخرقه عالميه
ابو وليد
حتى لو اسقطو الخيل الاصيل لن يستطيح الحمار ابو بردعه ولا الضفدع ان يتصدر السباق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الحوادث ..
زائر
الاعب هو عبدالله الحافظ لاعب الهلال

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