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الصحافة العالمية بعد إقصاء البطل: " فضيحة في دوري الأبطال "

Time منذ ساعة
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الصحافة العالمية بعد إقصاء البطل: " فضيحة في دوري الأبطال "

فهد عاسي الهلالي (صدى):
لا زالت ردود الفعل الغاضبة من قرار الاتحاد الآسيوي بإقصاء الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا، تتصدر عناوين الصحف العالمية.

واستبعد الاتحاد الآسيوي، الهلال بطل اسيا ، وقرر إلغاء كل نتائجه، بسبب عدم اكتمال العدد القانوني للاعبيه، من أجل خوض مباراة شباب الأهلي دبي في ختام دور المجموعات، لانتشار فيروس كورونا بين لاعبيه.

وعلقت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية "تاريخ الرياضة يعج بالدفاع عن الأبطال المهزومين، لكن لأول مرة نشاهد اتحاد قاري يُقصي بطل البطولة بسبب إصابات لاعبيه بكورونا".

وقالت صحيفة ترانسفير "فضيحة في دوري أبطال آسيا، لقد تم إقصاء الهلال من البطولة الآسيوية بسبب إصابة لاعبيه بكورونا".

وأعربت شبكة ديجي سبورت عن استيائها من القرار بقولها "تم إقصاء لوشيسكو والهلال من البطولة الآسيوية رغم تواجدهم في الملعب".

وقالت صحيفة سبورت البوسنية "وضع غير مسبوق، تم ابعاد الهلال، وكان من الممكن أن يلعب بـ 3 حراس مرمى في تشكيلته".

وأضافت صحيفة أون سبورت اليونانية "قرار صادم، إقصاء بطل آسيا، هذا الأمر ليس سهلًا".

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو وليد
عاد شوف مين يعلق انصار ابو صفر آسيا وابو خرقه حالميه يسمعون في آسيا -- وبمجرد انهم شاركو تصير بالنسبه لهم انجازات بل وبطولات -- مثل مشاركه الفقر مع انديه العالم كضيف شرف تم ترشيحه ويخرج من كل المباريات خسران واعتبرها بطوله بل وعمل لها ميداليات خاصه وخرقه عالميه
ابو وليد
حتى لو اسقطو الخيل الاصيل لن يستطيح الحمار ابو بردعه ولا الضفدع ان يتصدر السباق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الحوادث ..
زائر
الاعب هو عبدالله الحافظ لاعب الهلال

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