الصحافة العالمية بعد إقصاء البطل: " فضيحة في دوري الأبطال "

فهد عاسي الهلالي (صدى):
لا زالت ردود الفعل الغاضبة من قرار الاتحاد الآسيوي بإقصاء الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا، تتصدر عناوين الصحف العالمية.
واستبعد الاتحاد الآسيوي، الهلال بطل اسيا ، وقرر إلغاء كل نتائجه، بسبب عدم اكتمال العدد القانوني للاعبيه، من أجل خوض مباراة شباب الأهلي دبي في ختام دور المجموعات، لانتشار فيروس كورونا بين لاعبيه.
وعلقت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية "تاريخ الرياضة يعج بالدفاع عن الأبطال المهزومين، لكن لأول مرة نشاهد اتحاد قاري يُقصي بطل البطولة بسبب إصابات لاعبيه بكورونا".
وقالت صحيفة ترانسفير "فضيحة في دوري أبطال آسيا، لقد تم إقصاء الهلال من البطولة الآسيوية بسبب إصابة لاعبيه بكورونا".
وأعربت شبكة ديجي سبورت عن استيائها من القرار بقولها "تم إقصاء لوشيسكو والهلال من البطولة الآسيوية رغم تواجدهم في الملعب".
وقالت صحيفة سبورت البوسنية "وضع غير مسبوق، تم ابعاد الهلال، وكان من الممكن أن يلعب بـ 3 حراس مرمى في تشكيلته".
وأضافت صحيفة أون سبورت اليونانية "قرار صادم، إقصاء بطل آسيا، هذا الأمر ليس سهلًا".