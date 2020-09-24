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قوارب تضيء الواجهات البحرية في الدمام ابتهاجا باليوم الوطني
منذ 8 دقائق
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أحدث التعليقات
طارق
ههههههههه صحيح وراح ينهار الاتحاد الاسيوي وسوف يتراجع المنتخب السعودي و و و وطبل ياعم ياخي الان ثلاث انديه سعوديه تنافس على البطوله ويمثلون المملكه مافي احد منكم تكلم عنهم الله يوفق ممثلبن الوطن
زعيم اااسيا
واضحه واستغلوا كورونا ضدنا تخرج من الرياض جميع الناائج سلبيه وتوصل لقطر بضع ساعات وتخرج نتائج ايجابيه ولم تقف لهذا الحد قبل المباره سلبيه بعد المباره ايجابيه وفريق الاوزبكي مباريتين اطاحت ١٢ لاعب هلالي وصفر للاوزبكي فيها موامره وخفافيش الظلام تعمل ضد هلالي المجد زعيم القارات زمرة نيشمورا ومخلفات اوراوا اجتمعوا وقرارو بهذي الموامره السوداء الحقيره ولكن اتوقع الفيفا راح يتدخل
دآنـــــــہہ
🙄🤔
ابونايف
هذا التجمع الغربي أجل الشرقي وش بتقولون يمكن خمسه أو ست فرق يستبعدون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فديت قلب قلب المكممم😘❤
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