رازفان: هناك شيء كبير ضد الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، على القرار الذى أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحباً من البطولة الآسيوية.
واستنكر المدرب صدور مثل هذا القرار، مؤكداً أن هناك شيء كبير ضد الهلال من أجل إتاحة الفرصة لفريق آخر للفوز بسهولة باللقب.
وأكد أن الاتحاد لم يتعامل بعدالة مع الهلال، واصفا قرار الاتحاد بأنه قرار ظالم ولا يستند على سبب منطقي، خاصة وأن منافسات الشرق لم يتم البدء فيها من الأساس حتى الآن، الأمر الذى كان سيسمح للاتحاد الآسيوي بالموافقة على تأجيل مباريات الهلال إلا أن ذلك لم يحدث، وصدر قرار بإبعاده من البطولة.