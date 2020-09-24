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رازفان: هناك شيء كبير ضد الهلال

Time منذ 17 دقيقة
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رازفان: هناك شيء كبير ضد الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، على القرار الذى أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحباً من البطولة الآسيوية.

واستنكر المدرب صدور مثل هذا القرار، مؤكداً أن هناك شيء كبير ضد الهلال من أجل إتاحة الفرصة لفريق آخر للفوز بسهولة باللقب.

وأكد أن الاتحاد لم يتعامل بعدالة مع الهلال، واصفا قرار الاتحاد بأنه قرار ظالم ولا يستند على سبب منطقي، خاصة وأن منافسات الشرق لم يتم البدء فيها من الأساس حتى الآن، الأمر الذى كان سيسمح للاتحاد الآسيوي بالموافقة على تأجيل مباريات الهلال إلا أن ذلك لم يحدث، وصدر قرار بإبعاده من البطولة.

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أحدث التعليقات

طارق
ههههههههه صحيح وراح ينهار الاتحاد الاسيوي وسوف يتراجع المنتخب السعودي و و و وطبل ياعم ياخي الان ثلاث انديه سعوديه تنافس على البطوله ويمثلون المملكه مافي احد منكم تكلم عنهم الله يوفق ممثلبن الوطن
زعيم اااسيا
واضحه واستغلوا كورونا ضدنا تخرج من الرياض جميع الناائج سلبيه وتوصل لقطر بضع ساعات وتخرج نتائج ايجابيه ولم تقف لهذا الحد قبل المباره سلبيه بعد المباره ايجابيه وفريق الاوزبكي مباريتين اطاحت ١٢ لاعب هلالي وصفر للاوزبكي فيها موامره وخفافيش الظلام تعمل ضد هلالي المجد زعيم القارات زمرة نيشمورا ومخلفات اوراوا اجتمعوا وقرارو بهذي الموامره السوداء الحقيره ولكن اتوقع الفيفا راح يتدخل
دآنـــــــہہ
🙄🤔
ابونايف
هذا التجمع الغربي أجل الشرقي وش بتقولون يمكن خمسه أو ست فرق يستبعدون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فديت قلب قلب المكممم😘❤

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