الأندية المصرية تتنافس على ضم عمر خربين

ماجد محمد (صدى):
تلقى المهاجم السوري عمر خربين، عرضين جادين من ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين، للانضمام إليهما في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشفت مصادر، أن إدارة الهلال منحت الضوء الأخضر لعمر خربين، لكن مع التأكيد على عدم التفريط فيه مجانًا.
وأكدت المصادر، أن مسؤولي الزمالك المصري عرضوا على عمر خربين اللعب في القلعة البيضاء إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي.
وأوضحت أن الزمالك يريد من "خربين" فسخ عقده مع الهلال والانتقال إليه في صفقة انتقال حر، إلا أن الهلال يرفض رحيل المهاجم السوري بالتراضي ويرغب في الاستفادة منه ماليًا .