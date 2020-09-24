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الأندية المصرية تتنافس على ضم عمر خربين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1415
الأندية المصرية تتنافس على ضم عمر خربين

ماجد محمد (صدى):
تلقى المهاجم السوري عمر خربين، عرضين جادين من ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين، للانضمام إليهما في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت مصادر، أن إدارة الهلال منحت الضوء الأخضر لعمر خربين، لكن مع التأكيد على عدم التفريط فيه مجانًا.

وأكدت المصادر، أن مسؤولي الزمالك المصري عرضوا على عمر خربين اللعب في القلعة البيضاء إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي.

وأوضحت أن الزمالك يريد من "خربين" فسخ عقده مع الهلال والانتقال إليه في صفقة انتقال حر، إلا أن الهلال يرفض رحيل المهاجم السوري بالتراضي ويرغب في الاستفادة منه ماليًا .

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أحدث التعليقات

طارق
ههههههههه صحيح وراح ينهار الاتحاد الاسيوي وسوف يتراجع المنتخب السعودي و و و وطبل ياعم ياخي الان ثلاث انديه سعوديه تنافس على البطوله ويمثلون المملكه مافي احد منكم تكلم عنهم الله يوفق ممثلبن الوطن
زعيم اااسيا
واضحه واستغلوا كورونا ضدنا تخرج من الرياض جميع الناائج سلبيه وتوصل لقطر بضع ساعات وتخرج نتائج ايجابيه ولم تقف لهذا الحد قبل المباره سلبيه بعد المباره ايجابيه وفريق الاوزبكي مباريتين اطاحت ١٢ لاعب هلالي وصفر للاوزبكي فيها موامره وخفافيش الظلام تعمل ضد هلالي المجد زعيم القارات زمرة نيشمورا ومخلفات اوراوا اجتمعوا وقرارو بهذي الموامره السوداء الحقيره ولكن اتوقع الفيفا راح يتدخل
دآنـــــــہہ
🙄🤔
ابونايف
هذا التجمع الغربي أجل الشرقي وش بتقولون يمكن خمسه أو ست فرق يستبعدون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فديت قلب قلب المكممم😘❤

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