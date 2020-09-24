بالأرقام.. رفع أسعار جميع خدمات المواني من أول يناير

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للموانئ تعديل أجور خدمات الموانئ، اعتبار من أول يناير 2021، وستبلغ هذة التعديلات بأن رسوم المغادرين 50 ريالا لكل راكب وستبلغ رسوم القدوم للميناء 100 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة و 100 ريال رسوم المغادرة.
وتابعت الهيئة بأن قيمة الرسوم على السيارات والمعدات ذاتية الحركة -التي يحصل عليها الأجر بحسب وزنها- 140 ريالا للوحدة التي تقل عن 3 أطنان، بعد أن كانت سابقا 100 ريال، فيما سيتم رفع أسعار الوحدة التي يتراوح وزنها بين 3 حتى 10 أطنان إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا.
وأوضحت بأن رفع رسوم السيارات والمعدات التي تراوح أوزانها بين 10 حتى 40 طنا لتصل إلى 540 ريالا بدلا من 400 ريال، والمعدات التي يبلغ وزنها أكثر من 40 طنا سترتفع إلى 1350 بدلا من 1000 ريال.