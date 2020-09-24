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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان يرون الوطن حفنة من التراب لا حرمة لمن فيه

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان يرون الوطن حفنة من التراب لا حرمة لمن فيه

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ" بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه " وذلك استشهادا بكلام الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه "السير" مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن حفنة من التراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

وتأتي تلك التغريدة التي نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

وقال الوزير "آل الشيخ" التعليق في بداية حديثه : "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيهن مضيفا بأن الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".

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أحدث التعليقات

طارق
ههههههههه صحيح وراح ينهار الاتحاد الاسيوي وسوف يتراجع المنتخب السعودي و و و وطبل ياعم ياخي الان ثلاث انديه سعوديه تنافس على البطوله ويمثلون المملكه مافي احد منكم تكلم عنهم الله يوفق ممثلبن الوطن
زعيم اااسيا
واضحه واستغلوا كورونا ضدنا تخرج من الرياض جميع الناائج سلبيه وتوصل لقطر بضع ساعات وتخرج نتائج ايجابيه ولم تقف لهذا الحد قبل المباره سلبيه بعد المباره ايجابيه وفريق الاوزبكي مباريتين اطاحت ١٢ لاعب هلالي وصفر للاوزبكي فيها موامره وخفافيش الظلام تعمل ضد هلالي المجد زعيم القارات زمرة نيشمورا ومخلفات اوراوا اجتمعوا وقرارو بهذي الموامره السوداء الحقيره ولكن اتوقع الفيفا راح يتدخل
دآنـــــــہہ
🙄🤔
ابونايف
هذا التجمع الغربي أجل الشرقي وش بتقولون يمكن خمسه أو ست فرق يستبعدون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فديت قلب قلب المكممم😘❤

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