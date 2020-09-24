سخرية عالمية من قرار الآسيوي: "ما حدث تطرف ضد الهلال" (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
سلّطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الهلال منسحبًا من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ وصف البعض القرار بـ "المضحك".
ووصف أحد المحللين الرياضيين، ما حدث بأنه "تطرف" ضد الهلال حامل اللقب، مضيفًا: " ما حدث دراما، وأمر مضحك " .
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الهلال شارك كبطل وتجاوز المجموعات، مؤكدًا أن الإصابات حدثت أثناء البطولة بشكل تصاعدي، وقاموا بعمل مسحات يومية للبقاء في البطولة.
وأضاف: في المباراة الأخيرة حضر الفريق للملعب ثم تفاجأ بقرار انسحاب من البطولة وليس بخسارة ثلاث نقاط! " .
وأصبح الزعيم أول بطل في تاريخ اللعبة يفقد لقبه بلا خسارة داخل الملعب، وذلك بعدما تمكن الفريق من تحقيق ثلاث انتصارات وتعادلين في منافسات مجموعة دوري الأبطال، قبل أن يتم التعنت ضده واعتباره منسحبًا؛ إثر عدم استطاعته توفير 13 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والفريق.