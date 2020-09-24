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بالفيديو.. عروض وخصومات اليوم الوطني تثير استياء المواطنين

Time منذ ساعة
Views 2174
بالفيديو.. عروض وخصومات اليوم الوطني تثير استياء المواطنين

الرياض (صدى):
أثارت تخفيضات وخصومات بعض الشركات بمناسبة اليوم الوطني التسعين استياء المواطنين على الرغم من ترقبها .

وأكد المواطنون أن هذه التخفيضات التي يتم الترويج لها بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي وهمية ، وذلك بعد ن قاموا بزيارة تلك الشركات .

كما أكدوا أن الأسعار لم يطرأ بها أي جديد لأن الشركة تضع سعر أعلى من السعر الحقيقي ثم تقوم بالخصم حتى تصل بالسعر الذي ترغب فيه ويحقق لها نفس هامش الربح قبل الخصم .

وتؤكد أنظمة التجارةعلى ضرورة حصول المنشآت الراغبة في طرح عروض وخصومات على ترخيص يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض ورقم الترخيص ووضع صورة منه في مكان ظاهر واحتفاظ المرخص له بالقائمة وفواتير المنتجات التي تشملها أو صورة منها طوال فترة التخفيض ، وفقاً للإخبارية ، إلا أن بعض المنشآت لا تلتزم بها .

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أحدث التعليقات

طارق
ههههههههه صحيح وراح ينهار الاتحاد الاسيوي وسوف يتراجع المنتخب السعودي و و و وطبل ياعم ياخي الان ثلاث انديه سعوديه تنافس على البطوله ويمثلون المملكه مافي احد منكم تكلم عنهم الله يوفق ممثلبن الوطن
زعيم اااسيا
واضحه واستغلوا كورونا ضدنا تخرج من الرياض جميع الناائج سلبيه وتوصل لقطر بضع ساعات وتخرج نتائج ايجابيه ولم تقف لهذا الحد قبل المباره سلبيه بعد المباره ايجابيه وفريق الاوزبكي مباريتين اطاحت ١٢ لاعب هلالي وصفر للاوزبكي فيها موامره وخفافيش الظلام تعمل ضد هلالي المجد زعيم القارات زمرة نيشمورا ومخلفات اوراوا اجتمعوا وقرارو بهذي الموامره السوداء الحقيره ولكن اتوقع الفيفا راح يتدخل
دآنـــــــہہ
🙄🤔
ابونايف
هذا التجمع الغربي أجل الشرقي وش بتقولون يمكن خمسه أو ست فرق يستبعدون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فديت قلب قلب المكممم😘❤

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