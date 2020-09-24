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القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم بالرياض

Time منذ 57 دقيقة
Views 1529
القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ، القبض على ثلاثة مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم.

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة.

وأوضح الرائد خالد الكريديس تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة، حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات (45,000) خمسٍ وأربعين ألف ريال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
كفو ياشباب انتم الحصن الحصين امنعوا هالاشكال وحاربوا كل ديوث وعاهره
القرشي
يا أخي بطلوا مبالغات وتطبيل زائد الهلال لاهو اول ولا اخر فريق يخرج من بطولة قارية كم من فرق وكم من منتخبات عالمية خرجت من بطولات اعلى شأنآ من بطولة آسيا ولم تحدث تلك الضجة والتطبيلات والمبالغات عند خروجها لأنها في النهاية هي كرة قدم ... وألأمر إذا زاد عن حده إنقلب إلى ضده ... كفاية عاد
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام

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