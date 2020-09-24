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بالفيديو.. قصة المواطنة التي تسببت في مشاركة الصقور الخضر بإحتفالات اليوم الوطني

Time منذ 44 دقيقة
Views 1903
بالفيديو.. قصة المواطنة التي تسببت في مشاركة الصقور الخضر بإحتفالات اليوم الوطني

الرياض (صدى):
تعد مشاركة الصقور الخضر في احتفالات اليوم الوطني من أبرز مظاهر الإحتفال كل عام والتي كان لها استعراضاتها المميزة في اليوم الوطني التسعين .

وتعتبر تلك الخطوة فكرة مواطنة عاشقة للطيران ووطنها أرادت أن تبرز قدرة الطيار السعودي ومهارته بعدما حظيت بالموافقة منذ عام 2012 .

وأكدت المواطنة عمشاء الشلوي مديرة البرامج التعليمية بمركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم و التقنية بجامعة الملك فهد أنها دائماً ما كانت تسمع ما يدور في أذهان المواطنين حول الإستعانة بطيارين أجانب لذلك سعت لتلك الفكرة كي تثبت أن الطيار السعودي لا يقل كفاءة عن غيره ، وفقاً للإخبارية .

وتابعت أنه في كل مرة تحقق عروض الصقور الخضر دهشة المواطنين حول مدى قدرة الطيار السعودي وهذا ما كانت تحلم به .

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أحدث التعليقات

القرشي
يا أخي بطلوا مبالغات وتطبيل زائد الهلال لاهو اول ولا اخر فريق يخرج من بطولة قارية كم من فرق وكم من منتخبات عالمية خرجت من بطولات اعلى شأنآ من بطولة آسيا ولم تحدث تلك الضجة والتطبيلات والمبالغات عند خروجها لأنها في النهاية هي كرة قدم ... وألأمر إذا زاد عن حده إنقلب إلى ضده ... كفاية عاد
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
عبدالله الناصر / حائل
هذا الزعيق والنعيق بكل ماتعني الكلمه من معنى اعملوا بصمت واشتكوا للفيفاء واثبتوا جدارتكم بانكم على حق عدا ذلك مجرد حشو كلام
سعودي مخضرم
اكيد لازم برضاها الشاب غلط شكلنا بنغظي على دبي وتركيا بالامور اللي انتو خابرينها

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