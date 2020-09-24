"ترامب" يتهكم على "هاري وميجان": أتمنى لهما حظ سعيد..سيكونان بحاجة إليه !

واشنطن (صدى):
تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الممثلة ميجان ماركل وزوجها الأمير السابق هاري بعد تصريحاتهما الأخيرة حول الإنتخابات الأمريكية .
وقال " ترامب " في تصريحات له حول " ميجان " : لست من المعجبين بها .
كما سخر من "هاري " قائلاً : أتمنى له حظ سعيد لأنه سيكون بحاجة إليه !
وكان الزوجان المحبوبان قد ظهرا في فيديو لشبكة " إي بي سي " تعليقاً على لائحة الشخصيات المائة التي نشرتها مجلة " تايم " وأكدا على أهمية الإنتخابات الأمريكية مع تجاهل تام للرئيس الأمريكي " ترامب " ما رجح تأييدهما لمنافسه الديمقراطي " جو بايدن " في ظل المنافسة المحتدمة بينهما .