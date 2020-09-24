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"ترامب" يتهكم على "هاري وميجان": أتمنى لهما حظ سعيد..سيكونان بحاجة إليه !

Time منذ 42 دقيقة
Views 1443
"ترامب" يتهكم على "هاري وميجان": أتمنى لهما حظ سعيد..سيكونان بحاجة إليه !

واشنطن (صدى):
تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الممثلة ميجان ماركل وزوجها الأمير السابق هاري بعد تصريحاتهما الأخيرة حول الإنتخابات الأمريكية .

وقال " ترامب " في تصريحات له حول " ميجان " : لست من المعجبين بها .

كما سخر من "هاري " قائلاً : أتمنى له حظ سعيد لأنه سيكون بحاجة إليه !

وكان الزوجان المحبوبان قد ظهرا في فيديو لشبكة " إي بي سي " تعليقاً على لائحة الشخصيات المائة التي نشرتها مجلة " تايم " وأكدا على أهمية الإنتخابات الأمريكية مع تجاهل تام للرئيس الأمريكي " ترامب " ما رجح تأييدهما لمنافسه الديمقراطي " جو بايدن " في ظل المنافسة المحتدمة بينهما .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الفتن زادت ربي يحمي امة نبينا محمد صل الله عليه وسلم وربي يعلم بنيات من كتب ومن حلل لهذا الموضع
مواطن
حلوه مررره يستاذن قبل التصوير هنود صايرين الله المستعان الاسلام عز وكرامه وانظمه البشريه ذل وعار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️ الشفاعه يالله 🐜🐜 سليمان عليه السلام تبسم من قولها وهي تخاطب بعضها وهذا يجمعها وبيعها وجود الصيني في الأرض زي المكنسه في البيت شغلها وتدهر وتشفط والصيني يدهر ويلهط الله يبعد ديارنا عن دياكم ولا يجمعنا بكم لافي الدنيا ولا في الآخرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️ الشفاعه يالله 🐜🐜 سليمان عليه السلام تبسم من قولها وهي تخاطب بعضها وهذا يجمعها وبيعها وجود الصيني في الأرض زي المكنسه في البيت شغلها وتدهر وتشفط والصيني يدهر ويلهط الله يبعد ديارنا عن دياكم ولا يجمعنا بكم لافي الدنيا ولا في الآخرة
الداهيه
سويتها ولقيت دفتر وكتاب وسند ومسمار وملقاط ومحماس وكمان بورعي ..كلهم يتصنتون.... نسيت وبعد معهم صنيتان

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