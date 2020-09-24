الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تسجيل صوتي لصرخات فتاة سورية بعد اختطافها لإبتزاز أسرتها

Time منذ ساعة
Views 2085
Comment 2
بالفيديو.. تسجيل صوتي لصرخات فتاة سورية بعد اختطافها لإبتزاز أسرتها

دمشق (صدى):
أصبح إختطاف فتاة سورية أثناء عودتها من مدرستها في مدينة عين ترما بغوطة دمشق الشرقية في ريف العاصمة دمشق، قضية رأي عام بعد انعدام الأمن في مناطق النظام السوري.

وأقدم خاطفو الفتاة بالاتصال بذويها، وطالبوهم بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي، مقابل إطلاق سراحها، حيث تحدث الخاطف بلهجة لبنانية، وقال إن شخصا طلب منه القيام بعملية الخطف دون تحديد الأسباب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت واقعة الإختطاف خلال تجول الفتاة برفقة والدتها مساء في أحد شوارع المدينة الرئيسية، ليقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع “ڤان” على اختطافها “على مرأى ومسمع والدتها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
الفتن زادت ربي يحمي امة نبينا محمد صل الله عليه وسلم وربي يعلم بنيات من كتب ومن حلل لهذا الموضع
مواطن
حلوه مررره يستاذن قبل التصوير هنود صايرين الله المستعان الاسلام عز وكرامه وانظمه البشريه ذل وعار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️ الشفاعه يالله 🐜🐜 سليمان عليه السلام تبسم من قولها وهي تخاطب بعضها وهذا يجمعها وبيعها وجود الصيني في الأرض زي المكنسه في البيت شغلها وتدهر وتشفط والصيني يدهر ويلهط الله يبعد ديارنا عن دياكم ولا يجمعنا بكم لافي الدنيا ولا في الآخرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️ الشفاعه يالله 🐜🐜 سليمان عليه السلام تبسم من قولها وهي تخاطب بعضها وهذا يجمعها وبيعها وجود الصيني في الأرض زي المكنسه في البيت شغلها وتدهر وتشفط والصيني يدهر ويلهط الله يبعد ديارنا عن دياكم ولا يجمعنا بكم لافي الدنيا ولا في الآخرة
الداهيه
سويتها ولقيت دفتر وكتاب وسند ومسمار وملقاط ومحماس وكمان بورعي ..كلهم يتصنتون.... نسيت وبعد معهم صنيتان

أخر الأخبار

مجموعة من الأطفال يحرقون طفل آخر بسبب التنمر
مجموعة من الأطفال يحرقون طفل آخر بسبب التنمر
Time منذ 9 دقائق Views 54
وظيفة إدارية شاغرة بشركة تكافل الراجحي
وظيفة إدارية شاغرة بشركة تكافل الراجحي
Time منذ 11 دقيقة Views 1199
7 عادات يومية تجهد العين
7 عادات يومية تجهد العين
Time منذ 14 دقيقة Views 1123
شاهد.. طريقة بسيطة تمكنك من معرفة من يتنصت على هاتفك
شاهد.. طريقة بسيطة تمكنك من معرفة من يتنصت على هاتفك
Time منذ 21 دقيقة Views 1529
معالم تاريخية شاهدة على حضارة الرياض خلال زيارة صحفي أمريكي قبل 62 عام
معالم تاريخية شاهدة على حضارة الرياض خلال زيارة صحفي أمريكي قبل 62 عام
Time منذ 28 دقيقة Views 1364
"سدايا" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فيما فوق
"سدايا" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فيما فوق
Time منذ 36 دقيقة Views 1502
"ترامب" يتهكم على "هاري وميجان": أتمنى لهما حظ سعيد..سيكونان بحاجة إليه !
"ترامب" يتهكم على "هاري وميجان": أتمنى لهما حظ سعيد..سيكونان بحاجة إليه !
Time منذ 42 دقيقة Views 1433
بالفيديو.. مواطنة تروي قصة انضمامها كمسعفة وسائقة لسيارة الإسعاف في المملكة
بالفيديو.. مواطنة تروي قصة انضمامها كمسعفة وسائقة لسيارة الإسعاف في المملكة
Time منذ 47 دقيقة Views 1516
"الزكاه والدخل": ضبط 30 مخالفة ضريبية في 70 منشأة بقطاع التجزئة
"الزكاه والدخل": ضبط 30 مخالفة ضريبية في 70 منشأة بقطاع التجزئة
Time منذ 55 دقيقة Views 1352
بالفيديو.. تسجيل صوتي لصرخات فتاة سورية بعد اختطافها لإبتزاز أسرتها
بالفيديو.. تسجيل صوتي لصرخات فتاة سورية بعد اختطافها لإبتزاز أسرتها
Time منذ ساعة Views 2085