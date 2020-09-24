بقصيدة شعرية وزير التغيير المناخي الإماراتي يعبر عن حبه للمملكة

الرياض (صدى):
عبر وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي عبدالله بلحيف التعيمي، عن حبه للمملكة وشعبها، بقصيدة شعرية، وذلك خلال الإحتفال الوطني الـ90 للمملكة.
وجاءت كلمات القصيدة التي نظمها الوزير "يا كاتب التاريخ سجل عناوين.. واحفر من أمجاد العرب كله عنوان
نور الأمل يرسل بمجده مضامين... من ديرة التوحيد جنات سلمان.
عند الشدائد انجلت بالبراهين.... وشوفنا العزايم صادقة تبني أركان.
وثمن الوزير مسيرة قيادة المملكة، والتضحيات التي يبذلها جنودها حفاظاً على الوطن، مختتمًا أبياته بالإشارة للعلاقة الأخوية المتميزة بين السعودية والإمارات على مستوى القيادة والشعب.