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قانوني دولي يؤكد ظلم "الهلال" ويحسم الجدل حول الإستئناف على قرار "الآسيوي"

Time منذ 34 دقيقة
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قانوني دولي يؤكد ظلم "الهلال" ويحسم الجدل حول الإستئناف على قرار "الآسيوي"

طلال الغامدي (صدى):
اعترض قاونيون دوليون على قرار الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بإستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا أمس الأربعاء .

وأكد خبراء القانون الدولي أن القرار غير عادل وبعيد عن معايير المنافسة والإستحقاق ولا يتماشى مع الأوضاع الراهنة .

وأشار على عباس أحد الخبراء المتخصصين في القضايا الدولية الرياضية أن القرار قاسي وتم تطبيقه بلا اجتهاد بلائحة جامدة ، قائلاً : ، قد يكون القرار سيلم لو كان في بداية استئناف البطولة، ولكن أن يتم إبعاد فريق في أخر مباراة بالمجموعة وكان قد حسم تأهله متصدراً إلى ثمن النهائي، المفترض أن تلغى المباراة ويستكمل مشواره في البطولة.. إبعاد الهلال تجاهل للاستحقاق الرياضي ، وفقاً للرياضية .

وحول مدى إمكانية الإستئناف على القرار ، أوضح أن الأمر صعب من الناحية العملية لأنه يجب أن يحسم خلال يم أو يومين قبل أن تلعب الأندية ثمن النهائي وانتهاء المسابقة وهذا شبه مستحيل .

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أحدث التعليقات

وافي
الله يحشرك مع شارون ياقذر
خالد
صدق الله العظيم حينما قال إبليس الرجيم : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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