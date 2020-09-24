أعلى 10 وظائف في الرواتب في عام 2020

وكالات (صدى):
تعتبر قيمة الراتب والمزايا المادية من العوامل الأساسية لرضا الموظف عن عمله ومواصلة طموحه .
وكشف تقرير اقتصادي حديث عن المهن الأعلى أجراً على مستوى العالم وهي كالتالي :
1- جراحة المخ والأعصاب : يبلغ متوسط الراتب 381.500دولار سنوياً .
2- طبيب التخدير : ويبلغ متوسط الراتب 265 ألف دولار سنوياً ، ويقدم الأطباء مهمات أخرى بجانب التخذير كالتعامل مع الطوارئ والمشورة بشأن إدارة الألم ونحوهما .
3- الطبيب الجراح : ويبلغ متوسط الراتب 251 ألف دولار سنوياً .
4- جراح الفم والوجه والفكين : ويتقاضى متوسط 243.500 دولار سنوياً .
5- طبيب أمراض النساء : ويبلغ متوسط الراتب 235.240 دولار سنوياً .
6- أخصائي تقويم الأسنان : ويبلغ متوسط الراتب 228.500 دولار سنوياً .
7- الطبيب النفسي : ويبلغ متوسط راتبه 208.560 دولار سنوياً .
8- الطبيب العام : ويتقاضى 208.560 دولار سنوياً .
9- الرئيس التنفيذي : ويبلغ متوسط راتبه 200.140 دولار سنوياً .
10- الطبيب الباطني : ويبلغ متوسط راتبه 198.370 دولار سنوياً .