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أعلى 10 وظائف في الرواتب في عام 2020

Time منذ 50 دقيقة
Views 1770
أعلى 10 وظائف في الرواتب في عام 2020

وكالات (صدى):
تعتبر قيمة الراتب والمزايا المادية من العوامل الأساسية لرضا الموظف عن عمله ومواصلة طموحه .

وكشف تقرير اقتصادي حديث عن المهن الأعلى أجراً على مستوى العالم وهي كالتالي :

1- جراحة المخ والأعصاب : يبلغ متوسط الراتب 381.500دولار سنوياً .

2- طبيب التخدير : ويبلغ متوسط الراتب 265 ألف دولار سنوياً ، ويقدم الأطباء مهمات أخرى بجانب التخذير كالتعامل مع الطوارئ والمشورة بشأن إدارة الألم ونحوهما .

3- الطبيب الجراح : ويبلغ متوسط الراتب 251 ألف دولار سنوياً .

4- جراح الفم والوجه والفكين : ويتقاضى متوسط 243.500 دولار سنوياً .

5- طبيب أمراض النساء : ويبلغ متوسط الراتب 235.240 دولار سنوياً .

6- أخصائي تقويم الأسنان : ويبلغ متوسط الراتب 228.500 دولار سنوياً .

7- الطبيب النفسي : ويبلغ متوسط راتبه 208.560 دولار سنوياً .

8- الطبيب العام : ويتقاضى 208.560 دولار سنوياً .

9- الرئيس التنفيذي : ويبلغ متوسط راتبه 200.140 دولار سنوياً .

10- الطبيب الباطني : ويبلغ متوسط راتبه 198.370 دولار سنوياً .

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أحدث التعليقات

وافي
الله يحشرك مع شارون ياقذر
خالد
صدق الله العظيم حينما قال إبليس الرجيم : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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