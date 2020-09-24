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بالصور.. تحسين مدفن نفايات أبها واستكمال أعمال المدفن المركزي بوادي بن هشبل

Time منذ ساعتين
Views 1325
بالصور.. تحسين مدفن نفايات أبها واستكمال أعمال المدفن المركزي بوادي بن هشبل

محمد بن طحيطح (صدى):
بتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، تواصل أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.

وقامت الأمانة بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد.

وعملت أمانة عسير على زيادة أعمال الدفن اليومي، وتوحيد بوابة الدخول والخروج، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتركيب كاميرات للمراقبة وربطها بغرفة التحكم.

 

 

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لله في خلقه شئون , مالذي راه واعجبه في هذا الوجه القبيح هذا بحق تعد على خلق الله وعبث لامبرر له
ابو ناصر
هههههههههههه صحصح يا الظفيري الرجال ميت وشبع موت
غيور
جزاء الله خير..وثق الحادثة..ويجب محاسبة الفتاة بمخالفتها الشرع واعراف المجتمع
شيخين
شكلة ازغبي ماهوبرقص
مطر الاسود
اعوذ بالله من غضبه ونقمته , اذا كان لنا ان نلوم احد فنحن نلومكم انتم على نشر مثل هذا الغثاء فما ينشر عن هؤلاء هو بمثابة دعاية مجانية بالنسبة لهم وتشجيعا لهم ولامثالهم

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