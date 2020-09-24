واشنطن: انضمام دولة عربية أخرى لعملية التطبيع مع اسرائيل خلال يومين

واشنطن (صدى):
كشفت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة " كيلي كرافت " أمس الأربعاء انضمام دولة عربية أخرى إلى التطبيع من اسرائيل خلال اليومين المقبلين .
وأكدت أن الولايات المتحدة تأمل في انضمام باقي الدول العربية لعملية السلام وأنها لا تسمح للنظام الإيراني بإستغلال النوايا الحسنة من جانب البحرين أو الإمارات .
وتوقعت مصادر أن الدول المرتقبة للتطبيع مع اسرائيل هي السودان وعمان والمغرب .
وأكدت أن هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة والسودان في أبو ظبي للتطبيع انتهت دون التوصل لإتفاق بسبب اعتراض السودان على حجم المساعدات الإقتصادية الأمريكية المقدمة في إطار التطبيع إلا أن المباحثات لا زالت مستمرة ويتوقف الأمر على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان .