اليابان تطور مصباح بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على"كورونا"

طوكيو (صدى):
كشفت شركة يابانية، بأنها طورت بالتعاون مع جامعة كولومبيا، مصباحا فوق بنفسجي قادر على قتل فيروس "كورونا" دون ضرر على صحة الأفراد.
وقالت تقارير بانه من المتوقع أن يتم استخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية Care 222، الذي طورته شركة Ushio لصناعة المعدات الخفيفة بالتعاون مع جامعة كولومبيا، لتطهير الأماكن التي يستمر فيها الناس في الدخول والخروج بكثافة، حيث يتعرضون لخطر أكبر للإصابة بالفيروس المميت، بما في ذلك الحافلات والقطارات والمصاعد والمكاتب، حسبما أفادت صحيفة Japan Today حسب روسيا اليوم.
وتابعت التقارير بأن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم على نطاق واسع للتعقيم، ولكن دون وجود أشخاص لتسببها في أمراض السرطان، لكن مصباح Care 222 الجديد، يصدر أشعة بطول موجي يبلغ 222 نانومترا، على عكس الطول الموجي التقليدي، الذي يبلغ 254 نانومترا، ما يجعلها مميتة للجراثيم ولكنها في الوقت نفسه غير ضارة بالبشر.