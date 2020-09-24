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اليابان تطور مصباح بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على"كورونا"

Time منذ ساعة
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اليابان تطور مصباح بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على"كورونا"

طوكيو (صدى):
كشفت شركة يابانية، بأنها طورت بالتعاون مع جامعة كولومبيا، مصباحا فوق بنفسجي قادر على قتل فيروس "كورونا" دون ضرر على صحة الأفراد.

وقالت تقارير بانه من المتوقع أن يتم استخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية Care 222، الذي طورته شركة Ushio لصناعة المعدات الخفيفة بالتعاون مع جامعة كولومبيا، لتطهير الأماكن التي يستمر فيها الناس في الدخول والخروج بكثافة، حيث يتعرضون لخطر أكبر للإصابة بالفيروس المميت، بما في ذلك الحافلات والقطارات والمصاعد والمكاتب، حسبما أفادت صحيفة Japan Today حسب روسيا اليوم.

وتابعت التقارير بأن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم على نطاق واسع للتعقيم، ولكن دون وجود أشخاص لتسببها في أمراض السرطان، لكن مصباح Care 222 الجديد، يصدر أشعة بطول موجي يبلغ 222 نانومترا، على عكس الطول الموجي التقليدي، الذي يبلغ 254 نانومترا، ما يجعلها مميتة للجراثيم ولكنها في الوقت نفسه غير ضارة بالبشر.

 

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لله في خلقه شئون , مالذي راه واعجبه في هذا الوجه القبيح هذا بحق تعد على خلق الله وعبث لامبرر له
ابو ناصر
هههههههههههه صحصح يا الظفيري الرجال ميت وشبع موت
غيور
جزاء الله خير..وثق الحادثة..ويجب محاسبة الفتاة بمخالفتها الشرع واعراف المجتمع
شيخين
شكلة ازغبي ماهوبرقص
مطر الاسود
اعوذ بالله من غضبه ونقمته , اذا كان لنا ان نلوم احد فنحن نلومكم انتم على نشر مثل هذا الغثاء فما ينشر عن هؤلاء هو بمثابة دعاية مجانية بالنسبة لهم وتشجيعا لهم ولامثالهم

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