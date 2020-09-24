الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع بفعل ارتفاع الدولار

وكالات (صدى):
انخفض الذهب الخميس 24 سبتمبر لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.
هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، ليواصل النزول للجلسة الرابعة.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو تموز عند 1847.99 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.