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لقطة رائعة من حديقة الملك فهد المركزية احتفالا باليوم الوطني
منذ 19 دقيقة
385
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أحدث التعليقات
ناصح
الله اكبر يازمن مكبربلويك,,,ننحب على الكوره وسلامنا حناجفيناه عزي الحال يوم عشت الزمن ذا,,,,نريد العز والعزحنا تركناه
نبيل
لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم
نبيل
مصيبة العجوز ذي
الداهيه
عنز 🐐 طبت بحوش تيوس ... 😂😂😂😂😂😂
دكتور رايق بن فايق
تلغي نتائجة ليه ممكن تعتبره منسجب في مباراة الاهلي الاماراتي فقط هذا ظلم بحق نادي الهلال السعودي وجريمة في تاريخ اتحاد خاضع للقانون الفيفا الدولي يجب محاسبة اتحاد القدم الآسيوي الخبيث العنصري
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