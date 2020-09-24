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الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس عدم وجود وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة .

وأوضحت الوزارة أنه في حال تقديم الطلب على المساعدة المقطوعة و حالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار لحين الصرف الالي ولا يوجد وقت محدد للصرف .

كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: هنا

الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل والمطلقات والأرامل وأصحاب معاشات الضمان الإجتماعي ويمكن لتلك الفئات التقديم بعد استيفاء الشروط على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لله في خلقه شئون , مالذي راه واعجبه في هذا الوجه القبيح هذا بحق تعد على خلق الله وعبث لامبرر له
ابو ناصر
هههههههههههه صحصح يا الظفيري الرجال ميت وشبع موت
غيور
جزاء الله خير..وثق الحادثة..ويجب محاسبة الفتاة بمخالفتها الشرع واعراف المجتمع
شيخين
شكلة ازغبي ماهوبرقص
مطر الاسود
اعوذ بالله من غضبه ونقمته , اذا كان لنا ان نلوم احد فنحن نلومكم انتم على نشر مثل هذا الغثاء فما ينشر عن هؤلاء هو بمثابة دعاية مجانية بالنسبة لهم وتشجيعا لهم ولامثالهم

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