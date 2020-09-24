السودان يوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشروط

الخرطوم (صدى):
كشفت مصادر أن السودان وافق مبدئيا على تطبيع علاقته مع إسرائيل، بشرط تنفيذ مجموعة من المطالب التي تَقدّم بها في مباحثات أبوظبي، إضافة إلى التفاوض على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خصوصاً مسألة التطبيع مع إسرائيل.
وكان البرهان، أعلن الأربعاء، أنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.