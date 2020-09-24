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السودان يوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشروط

Time منذ 58 دقيقة
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السودان يوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشروط

الخرطوم (صدى):
كشفت مصادر أن السودان وافق مبدئيا على تطبيع علاقته مع إسرائيل، بشرط تنفيذ مجموعة من المطالب التي تَقدّم بها في مباحثات أبوظبي، إضافة إلى التفاوض على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خصوصاً مسألة التطبيع مع إسرائيل.

وكان البرهان، أعلن الأربعاء، أنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

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أحدث التعليقات

ناصح
الله اكبر يازمن مكبربلويك,,,ننحب على الكوره وسلامنا حناجفيناه عزي الحال يوم عشت الزمن ذا,,,,نريد العز والعزحنا تركناه
نبيل
لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم
نبيل
مصيبة العجوز ذي
الداهيه
عنز 🐐 طبت بحوش تيوس ... 😂😂😂😂😂😂
دكتور رايق بن فايق
تلغي نتائجة ليه ممكن تعتبره منسجب في مباراة الاهلي الاماراتي فقط هذا ظلم بحق نادي الهلال السعودي وجريمة في تاريخ اتحاد خاضع للقانون الفيفا الدولي يجب محاسبة اتحاد القدم الآسيوي الخبيث العنصري

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