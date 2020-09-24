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مواطنة تبتكر عملة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

Time منذ ساعة
Views 1698
مواطنة تبتكر عملة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرياض (صدى):
لاحظت طالبة من أب سعودي وأم بريطانية، توجه العالم إلى العملات الرقمية، فقررت ابتكار عملة رقمية اسمها " قنطار كوين " لخدمة المجتمع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت المبتكرة " منى بنت سلطان القرشي "، أن الشخص الذي يشتري العملة سيحقق دخلا اضافيا منها ، حيث أنه بعد شرائها يمكنه أن يتعامل بها من خلال 3 منتجات مالية.

وأوضحت أن الـ 3 منتجات المالية هي: " المرابحة " و بها يستطيع مالك العملة شراء ألة توفر فرصة عمل لشخص في إحدى الدول النامية، ويقوم الشخص بتسديد قيمتها مع نسبة ربح محددة وفقا لأحكام الشريعة، بحسب المدينة.

والثانية: " أحواض المضاربة المشتركة " يتم فيها التداولات وفقا لبرامج إلكترونية تقوم بعمليات البيع والشراء في أحواض مضاربة ومن ثم تقسيم الأرباح فيما بينهم كل على حسب رأس ماله.

واالمنتج الثالث يتمثل في " التمويل المشترك بين الأفراد " وفقا لمبدأ المضاربة، حيث يستطيع الأفراد عرض مشاريعهم والحصول على تمويلات من أفراد آخرين لديهم رأس مال للتمويل ويكون الربح والخسارة بينهم مشتركا وفقا لقواعد محددة متوافقة مع أحكام الشريعة.

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أحدث التعليقات

ناصح
الله اكبر يازمن مكبربلويك,,,ننحب على الكوره وسلامنا حناجفيناه عزي الحال يوم عشت الزمن ذا,,,,نريد العز والعزحنا تركناه
نبيل
لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم
نبيل
مصيبة العجوز ذي
الداهيه
عنز 🐐 طبت بحوش تيوس ... 😂😂😂😂😂😂
دكتور رايق بن فايق
تلغي نتائجة ليه ممكن تعتبره منسجب في مباراة الاهلي الاماراتي فقط هذا ظلم بحق نادي الهلال السعودي وجريمة في تاريخ اتحاد خاضع للقانون الفيفا الدولي يجب محاسبة اتحاد القدم الآسيوي الخبيث العنصري

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