مواطنة تبتكر عملة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرياض (صدى):
لاحظت طالبة من أب سعودي وأم بريطانية، توجه العالم إلى العملات الرقمية، فقررت ابتكار عملة رقمية اسمها " قنطار كوين " لخدمة المجتمع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المبتكرة " منى بنت سلطان القرشي "، أن الشخص الذي يشتري العملة سيحقق دخلا اضافيا منها ، حيث أنه بعد شرائها يمكنه أن يتعامل بها من خلال 3 منتجات مالية.
وأوضحت أن الـ 3 منتجات المالية هي: " المرابحة " و بها يستطيع مالك العملة شراء ألة توفر فرصة عمل لشخص في إحدى الدول النامية، ويقوم الشخص بتسديد قيمتها مع نسبة ربح محددة وفقا لأحكام الشريعة، بحسب المدينة.
والثانية: " أحواض المضاربة المشتركة " يتم فيها التداولات وفقا لبرامج إلكترونية تقوم بعمليات البيع والشراء في أحواض مضاربة ومن ثم تقسيم الأرباح فيما بينهم كل على حسب رأس ماله.
واالمنتج الثالث يتمثل في " التمويل المشترك بين الأفراد " وفقا لمبدأ المضاربة، حيث يستطيع الأفراد عرض مشاريعهم والحصول على تمويلات من أفراد آخرين لديهم رأس مال للتمويل ويكون الربح والخسارة بينهم مشتركا وفقا لقواعد محددة متوافقة مع أحكام الشريعة.