كوريا الجنوبية تتهم جارتها بقتل وحرق أحد مسؤوليها

سول (صدى):
اتهمت سول اليوم الخميس، القوات الكورية الشمالية بإطلاق النار على مسؤول في وزارة الصيد البحري الكورية الجنوبية وإحراق جثمانه.
وعثرت كوريا الجنوبية على جثمان المسؤول في مياهها إثر فقدانه من على متن سفينة تابعة للوزارة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي وصفتها بـ"العمل الوحشي".
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن المسؤول كان على متن سفينة دورية قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية، حين فُقد أثره صباح الاثنين.
وكان المسؤول الكوري الجنوبي على متن سفينة حكومية كانت تتحقق من احتمال وجود عمليات صيد غير قانونية بالقرب من جزيرة يونبيونغ.