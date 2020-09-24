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كوريا الجنوبية تتهم جارتها بقتل وحرق أحد مسؤوليها

Time منذ 16 دقيقة
Views 1325
كوريا الجنوبية تتهم جارتها بقتل وحرق أحد مسؤوليها

سول (صدى):
اتهمت سول اليوم الخميس، القوات الكورية الشمالية بإطلاق النار على مسؤول في وزارة الصيد البحري الكورية الجنوبية وإحراق جثمانه.

وعثرت كوريا الجنوبية على جثمان المسؤول في مياهها إثر فقدانه من على متن سفينة تابعة للوزارة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي وصفتها بـ"العمل الوحشي".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن المسؤول كان على متن سفينة دورية قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية، حين فُقد أثره صباح الاثنين.

وكان المسؤول الكوري الجنوبي على متن سفينة حكومية كانت تتحقق من احتمال وجود عمليات صيد غير قانونية بالقرب من جزيرة يونبيونغ.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
يااااوالله الازعاج تاهلوا مرة مدري كيف وصدقوا انهم بيتاهلون مرة ثانيه يبيلكم عشرين سنه لاجل تلقون من ياهلكم للعالميه ياسنفور افهم الاتحاد الاسيوي مافيه ابو زنده وطقته عندهم قانون يطبقه عالجميع .. الخطأ اداري واضح ليش التبكبك والصياح لكن ابشروا انتو جيران والعالمي الاصلي الاستثنائي بياخذ حقكم ورانا مشوار في البطوله لاحد يزعجنا لو سمحتوا
ابو وليد
ترجل الاسد فاطل برأسه الفأر ابو خرقه سعيدا وخلفه الضفدع المدعوس
ابو عمار
كفو ما قصرت الحنطي
ابو عمار
طيب
شيخين
ياهووووه غلقت اخباركم وش السلفة هاذي صارت بعد الغزو بسنة وانتم غير صادقين في الخبر حسين عبدالرضا رحمة الله كان لابس بدلة عسكرية وكان متجه للمسرح يمثل دورة في مسرحية سيف العرب ياصدى جددو دمائكم

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