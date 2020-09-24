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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 11 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

شيخين
الي قاعدين يستهزؤ بلزعيم اول شي كاسر عيون كل الاندية ودون استثناء وزاغبكم زغب بدون فازلين يافقراوية انتم الوحيدين الي فرحانين بس متصدرين غصب
ابو عمار
الله يحميهم و ينصرهم على العدو الحوثي
ابو عمار
انت تحبينا ونحن نحبك يعني الحب متبادل بيننا :)
عبدالله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
من حق الزوج يخونك ان كنتي متزوجه

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