الصحف العالمية تنتقد قرار الآسيوي: الهلال هو النادي الأقوى في هذه البطولة

طلال الغامدي (صدى):
حاز قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا، على الرغم من تصدره لجدول ترتيب مجموعته على اهتمام الصحف العالمية.
واعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير لها أن الهلال " منافس أكثر فتكًا من أي فريق، والنادي الأقوى في هذه البطولة ".
فيما اعتبرت صحف أرجنتينية وبرتغالية، قرار الاتحاد الآسيوي " فضيحة " كون الفريق لم يكن له يد فيما حدث من إصابات فيروس كورونا بين لاعبيه.
يذكر أن مجلس إدارة الهلال، أعلن في بيانه بعد قرار الاتحاد، أنه يدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية حفظًا لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية المختصة.
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