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الصحف العالمية تنتقد قرار الآسيوي: الهلال هو النادي الأقوى في هذه البطولة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1509
الصحف العالمية تنتقد قرار الآسيوي: الهلال هو النادي الأقوى في هذه البطولة

طلال الغامدي (صدى):
حاز قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا، على الرغم من تصدره لجدول ترتيب مجموعته على اهتمام الصحف العالمية.

واعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير لها أن الهلال " منافس أكثر فتكًا من أي فريق، والنادي الأقوى في هذه البطولة ".

فيما اعتبرت صحف أرجنتينية وبرتغالية، قرار الاتحاد الآسيوي " فضيحة " كون الفريق لم يكن له يد فيما حدث من إصابات فيروس كورونا بين لاعبيه.

يذكر أن مجلس إدارة الهلال، أعلن في بيانه بعد قرار الاتحاد، أنه يدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية حفظًا لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية المختصة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏التعليم عن بعدوالأحتفال عن قرب🙂 ‎
abdul
والحرمة ايضا لازم تحمل بخّاخ في شنطتها. ان شاء الله بخاخ مثبّت الشعر . اول ما تبخ كلهم سيهربون او يتساقطون بعضهم فوق بعض، و هي تمشي مرفوعة الرأس ولا تعبّرهم. بس بعض الفتيات يرضين بالشباب يتجمهرون حولهن. . طبائع البنات تختلف. وكما قال احد الشباب في السابق : لا يمكنه العيش معهن، ولا يمكنه العيش بدونهن .
ابو مهند
رابع العالم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 انت فاهم رابع العالم غلط يا اهبل طاقيه ماينشرة عليك
Ddd
هذي مو اجنبيه هذي الهبله مشاعل الجلعود عجوز سعوديه مطلقه دائما تحب تستعرض بتجمعات الشباب عشان تسمع كلام يرفع معنوياتها
ابو عمار
اوكي

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