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صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "

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صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي صالح الحمادي على قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا.

وقال الحمادي في برنامج " الديوانية ": " عندما كان الصوت السعودي قوياً وحاضراً بالخبرة والكفاءة استطعنا ان نذهب بالمرشح السعودي عام 2000 إلى كأس العالم للأندية " -في إشارة إلى تأهل نادي النصر لكأس العالم للأندية، في النسخة الأولى عام 2000.

وأضاف الحمادي: " مع كامل الاحترام، شوف من يعمل في الاتحادات المنافسة كم لهم يعملون، واحنا غيرنا رئيس الاتحاد أربع خمس مرات في ظرف 3 سنوات " .

وأشار إلى أنه لا لوم على إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب عدم الخبرة.

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أحدث التعليقات

abdul
يذكرني بمؤتمر غروزني لاهل السنة والجماعة سنة ٢٠١٦ ولم يُدعَى اليه علماء المملكة، او لم يحضروه
GsT👻
بأختصار شديد رسالتك موجهة إلى الموظفين فقط ومن رزقه الله بعمل ورزق وفير ولكن للأسف الشديد أنتي ماذكرتي من يعيش وضع متدهور من فقر وديون وأمراض جسدية ونفسية! سؤال الهام الموجه لكي ي استاذتي الكريمة ف.ح هل لو انتي تعيشين بلا عمل وتعانين من ظروف صعبة وقاهرة هل تقولين هذا المقال بكل بحذافيره !؟ أم لا. اريد إجابة صريحة وواضحه
بلبل البحر
سبحان الله الخالق الجميل..
بلبل البحر
يا عادل !!! اسمها: سهوب بغدادي -أول قائدة سعودية للكونجرس الأمريكي الإسلامي-
GsT👻
اتفق معك مع مقولة (الأمن والأمان) بفضل الله اولاً ثم بجهود من يعمل بإخلاص وحب لوطنه، ولكن هنالك أمور هامة يعاني منها أناس كثرر وأولها ظروف الناس الإجتماعية والنفسية من فقر وزيادة في الديون والضرائب والمخالفات فكيف لإنسان أن يهنأ بنومه وهو مثقل بديون والحياة التعيسه!؟

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