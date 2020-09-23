صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي صالح الحمادي على قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا.
وقال الحمادي في برنامج " الديوانية ": " عندما كان الصوت السعودي قوياً وحاضراً بالخبرة والكفاءة استطعنا ان نذهب بالمرشح السعودي عام 2000 إلى كأس العالم للأندية " -في إشارة إلى تأهل نادي النصر لكأس العالم للأندية، في النسخة الأولى عام 2000.
وأضاف الحمادي: " مع كامل الاحترام، شوف من يعمل في الاتحادات المنافسة كم لهم يعملون، واحنا غيرنا رئيس الاتحاد أربع خمس مرات في ظرف 3 سنوات " .
وأشار إلى أنه لا لوم على إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب عدم الخبرة.
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