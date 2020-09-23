القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»

ماجد محمد (صدى):
طالب اللاعب ياسرالقحطاني، نجم الهلال المعتزل بدعم الهلال وتشجيعه؛ بعد ما مر به من ظروف سيئة خارجة عن إرادته في دوري الأبطال.
وقال " القحطاني" : بغض النظر عن قرار إبعاد الهلال من البطولة الآسيوية برغم الظروف القاهرة وبغض النظر عن مواقف الإتحاد الآسيوي السيئة مع الكرة السعودية بشكل عام والهلال بشكل خاص!! .. تبيّن لي بأن الهلال أعظم من كل مايحدث،وبأن الهلال يمرض ولا يموت".
وتابع : "وأثق تماماً ومؤمن كذلك بالمثل(دع القوس لباريها) وهذا ما يدعوني للقول بأني اثق تمام الثقة بأن إدارة أخي فهد بن نافل بذلت الغالي والنفيس لإبقاء الهلال في المنافسة ولكن قدر الله وماشاء فعل واثق تماماً بأن هلالنا في أيدي أمينة لن تقبل بالتفريط بحق من حقوق زعيمنا".
واختتم: "كلي فخر بنجوم حاربوا وضحوا من أجل رفع راية الوطن ومن أجل إسعاد جماهيرهم العريضة،لندع الأمور الإدارية لأصحاب الشأن ونقف إلى جانب هلالنا ودعم كل قرارات إدارة نادينا ورفع معنوياتنا نجومنا، الهلال لا يتوقف ولا ينظر للخلف،أمامنا مباريات متبقية وبطولات تنتظر أيادي الزعماء لتحملها.