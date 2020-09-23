الأعداد السابقة للصحيفة

العلم يعلو 1200 سارية في المدينة المنورة ابتهاجاً بيوم الوطن

Time منذ ساعة
Views 1580
العلم يعلو 1200 سارية في المدينة المنورة ابتهاجاً بيوم الوطن

المدينة المنورة (صدى):
دشّنت أمانة المدينة المنورة اليوم برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 في حديقة الملك فهد المركزية.

و واكبت "واس" ميدانياً انطلاق برنامج الفعاليات الذي شاركت فيه جهات حكومية وتطوعية بالمنطقة، حيث استُهلّت الفعاليات بمسيرة للمركبات جابت الشوارع الرئيسة واختتمت في الحديقة المركزية، فيما علت رايات الوطن خفاقة 1200 سارية في الشوارع الرئيسة، تحيطها أنوار خضراء سطعت على امتداد 6800 متر من الطرقات والشوارع داخل المدينة المنورة, كما ارتسمت رسائل الولاء والانتماء في اللوحات الإعلانية والميادين والشوارع وعلى الشاشات الإلكترونية، تعبيراً عن مدى الفخر والاعتزاز بمسيرة عظيمة ومنجزات متواصلة تسطّرت في أرجاء هذا الوطن منذ توحيده قبل تسعين عاماً.

وتتضمن الفعاليات أنشطة فنية تحتضنها "جادة قباء" - وسط المدينة - غداً، تشمل مجموعة من الجداريات والرسومات، ومعرضاً للفنون التشكيلية في الجادة التي تقع على امتداد الطريق الواصل بين المسجد النبوي ومسجد قباء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
عبدالله محمد الشهري
ومن يكن هذا الهلال حتى يضع رأسه براس إتحاد قاري يديره ويدير إتحادنا الرياضي لكرة القدم. يجب على الهلاليي ان يدفنوا رؤوسهم في الرمل لانهم حضروا للبطولة بكل إستهتار من اجل ان يحتفلوا بالدوري المحلي مع أنفسهم وبنسخة خشبية إسترضائية ومع الاسف هذا الهلال ماخذ مقلب في نفسه ولكن انصحهم هذه المرة بزيادة عدد الصفحات البكائية إلى 112 صفحة حتى تكون كل شكوى برقم تسلسلي مختلف وللمعلومية كل هذا الصياح تنفيس عن الضغوط الله يكون في عونهم ولا اعلم من يورطهم في مواقف كان بالإمكان تحاوزها بالمنطق وليس بالصراخ وادعاء المظلومية وشوفة النفس على الأندية والاتحادات الرياضية .
ابو محمد 😎 ✍️
سيلقى العقااب الصارم ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمهم ويغفرلهم ويصبر ذويهم💔
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ياقبلة الدنيا ويادرة الكون تسعين عام وصار حلمك حقيقة الشعب في حبك متيم ومفتون والساس ثابت والمباني وثيقة إن كان غيرك يحكمه كل قانون دستورك التوحيد واضح طريقه

أخر الأخبار

صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
Time منذ دقيقتين Views 1103
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1845
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
Time منذ 24 دقيقة Views 234
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
Time منذ 53 دقيقة Views 1880
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
Time منذ 57 دقيقة Views 1566
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
Time منذ ساعة Views 1643
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
Time منذ ساعة Views 1154
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
Time منذ ساعة Views 1660
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
Time منذ ساعة Views 455
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
Time منذ ساعة Views 1825