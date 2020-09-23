الأعداد السابقة للصحيفة

سلمان الفرج : «سنبقى حاملين اللقب وأبطال»

Time منذ ساعة
Views 1737
Comment 1
سلمان الفرج : «سنبقى حاملين اللقب وأبطال»

ماجد محمد (صدى):
خرج اللاعب سلمان الفرج عن صمته بعد ساعات من الصدمة سيطرت على البطل الأسيوي بعد الإطاحة به من دوري الأبطال بسبب عدم اكتمال قائمته بأكثر من 11 لاعبًا.

وقال "الفرج" عبر "تويتر" : "والله العظيم إنك كبير يا هلال، رغم استبعادك من البطولة تبقى حامل اللقب ومتصدر مجموعتك، ولو تم استكمالها ستكون انت البطل والجميع يعلم ذلك، لكن الحمدلله على كل حال".

يذكر أن البطل الأسيوي قدم أداء رائع في البطولة على الرغم الظروف القهرية التي لحقت به منذ وصوله إلى الدوحة وضمن التأهل إلى دور الـ 16؛ حيث كان يأمل إلغاء مباراة الأهلي واحتساب النقاط للنادي أو تأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد تمسك بالإطاحة بالهلال.

وتوعد نادي الهلال الاتحاد الاسيوي بتصعيد الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي لعدم مرونته على الرغم من أزمة كورونا أزمة عالمية غير متعلقة بالهلال فقط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
عبدالله محمد الشهري
ومن يكن هذا الهلال حتى يضع رأسه براس إتحاد قاري يديره ويدير إتحادنا الرياضي لكرة القدم. يجب على الهلاليي ان يدفنوا رؤوسهم في الرمل لانهم حضروا للبطولة بكل إستهتار من اجل ان يحتفلوا بالدوري المحلي مع أنفسهم وبنسخة خشبية إسترضائية ومع الاسف هذا الهلال ماخذ مقلب في نفسه ولكن انصحهم هذه المرة بزيادة عدد الصفحات البكائية إلى 112 صفحة حتى تكون كل شكوى برقم تسلسلي مختلف وللمعلومية كل هذا الصياح تنفيس عن الضغوط الله يكون في عونهم ولا اعلم من يورطهم في مواقف كان بالإمكان تحاوزها بالمنطق وليس بالصراخ وادعاء المظلومية وشوفة النفس على الأندية والاتحادات الرياضية .
ابو محمد 😎 ✍️
سيلقى العقااب الصارم ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمهم ويغفرلهم ويصبر ذويهم💔
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ياقبلة الدنيا ويادرة الكون تسعين عام وصار حلمك حقيقة الشعب في حبك متيم ومفتون والساس ثابت والمباني وثيقة إن كان غيرك يحكمه كل قانون دستورك التوحيد واضح طريقه

أخر الأخبار

صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
صالح الحمادي: " الصوت السعودي في الاتحاد لم يعد قويًا والقاسم ما ينلام "
Time منذ دقيقتين Views 1103
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
أيادٍ خفية وراء إقصاء الهلال من البطولة رغم الصدارة.. والاتحاد الآسيوي في ورطة  كبيرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1844
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
رجل يستغل الجائحة ويؤسس مشروعًا لبيع " النمل "!
Time منذ 24 دقيقة Views 234
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
التعاون للاتحاد الآسيوي: تفهموا معاناة الهلال في البطولة بسبب الجائحة
Time منذ 53 دقيقة Views 1880
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
فيفي عبده تحتفل باليوم الوطني الـ 90 بطريقة مثيرة(فيديو)
Time منذ 56 دقيقة Views 1566
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
القحطاني: «سنقف إلى جانب هلالنا فهناك بطولات تنتظر أيادي الزعماء»
Time منذ ساعة Views 1643
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
بدر خلف يطلب الزواج من سعودي  
Time منذ ساعة Views 1153
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
أصالة تسخر من أحلام بصورة من ألبومها الجديد
Time منذ ساعة Views 1660
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
محمد الصدعان : الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث مع الهلال
Time منذ ساعة Views 455
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
ابن نافل: «خروجنا من الأسيوية خروج أبطال»
Time منذ ساعة Views 1825