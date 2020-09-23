سلمان الفرج : «سنبقى حاملين اللقب وأبطال»

ماجد محمد (صدى):
خرج اللاعب سلمان الفرج عن صمته بعد ساعات من الصدمة سيطرت على البطل الأسيوي بعد الإطاحة به من دوري الأبطال بسبب عدم اكتمال قائمته بأكثر من 11 لاعبًا.
وقال "الفرج" عبر "تويتر" : "والله العظيم إنك كبير يا هلال، رغم استبعادك من البطولة تبقى حامل اللقب ومتصدر مجموعتك، ولو تم استكمالها ستكون انت البطل والجميع يعلم ذلك، لكن الحمدلله على كل حال".
يذكر أن البطل الأسيوي قدم أداء رائع في البطولة على الرغم الظروف القهرية التي لحقت به منذ وصوله إلى الدوحة وضمن التأهل إلى دور الـ 16؛ حيث كان يأمل إلغاء مباراة الأهلي واحتساب النقاط للنادي أو تأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد تمسك بالإطاحة بالهلال.
وتوعد نادي الهلال الاتحاد الاسيوي بتصعيد الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي لعدم مرونته على الرغم من أزمة كورونا أزمة عالمية غير متعلقة بالهلال فقط.