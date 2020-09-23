الشلهوب يكشف عن المكسب الوحيد للاعبي الهلال بعد الانسحاب من البطولة الآسيوية

نواف السالم (صدى):
أشاد محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال المعتزل بلاعبي الهلال بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الشلهوب خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" من القلب شكرًا للهلال.. من القلب شكرًا للرجال.. تخسرون بطولة رغم الصدارة.. ولا تخسرون مبادئ الهلال ولكن كسبتوا احترام الجميع ".
وكان الاتحاد الآسيوي استبعد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، عقب إلغاء مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من البطولة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الهلال " 9 لاعبين أساسيين ولاعبين بديلين فقط ".