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المسماري يعلن مقتل زعيم داعش في شمال أفريقيا بمدينة سبها

Time منذ 32 دقيقة
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المسماري يعلن مقتل زعيم داعش في شمال أفريقيا بمدينة سبها

طرابلس (صدى):
أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن مقتل قائد كبير في تنظيم داعش بشمال أفريقيا يدعى أبو معاذ العراقي، في عملية عسكرية بمدينة سبها جنوب البلاد.

وقال المسماري: ”إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي، والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها .. أعلنا حينها أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبو عبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة، تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي.. وهو زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا“.

وأضاف: ”دخل المذكور ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا، وأبو عبدالله مساعدا له، بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي“.

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يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
الخالدي
كبير يا العالمي الازرق صيتك واصل العالم

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