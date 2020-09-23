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الهلال يشكو الاتحاد الأسيوي أمام محكمة التحكيم الرياضي

Time منذ ساعة
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الهلال يشكو الاتحاد الأسيوي أمام محكمة التحكيم الرياضي

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال،عن الاستعداد من أجل رفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قرر الإطاحة بالهلال البطل الأسيوي من البطولة بعد عدم اكتمال عدد لاعبيه؛ حيث تقدم بـ 11 لاعبًا بدلًا من 13 لذلك تم إلغاء النتائج واعتباره منسحبًا.

وسجل الهلال أكثر من 18 إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه في مشهد مثير للجدل؛ حيث كانت البعثة الوحيدة التي أصيبت بالفيروس منذ وصولها إلى الدوحة، وتم إجبارهم على الانسحاب بعد زيادة اعداد المصابين رغم ضمان التأهل إلى دور الـ 16.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يزغدادي 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كان ياماكان في قديم الزمان
الخالدي
كبير يا العالمي الازرق صيتك واصل العالم

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