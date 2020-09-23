الهلال أول بطل في التاريخ يفقد لقبه بلا هزيمة

ماجد محمد (صدى):
على خلفية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتبار نادي الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا، فقد أصبح الزعيم أول بطل في تاريخ اللعبة يفقد لقبه بلا خسارة داخل الملعب.
يأتي ذلك بعدما تمكن الفريق من تحقيق ثلاث انتصارات وتعادلين في منافسات مجموعة دوري الأبطال، قبل أن يتم التعنت ضده واعتباره منسحبًا؛ إثر عدم استطاعته توفير 13 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والفريق.
من جانبه، علّق المحلل الرياضي خالد القحطاني على الأمر قائلًا: " الهلال أول بطل في تاريخ اللعبة، يفقد لقبه بلا خسارة داخل الملعب، مضيفًا: " اتحاد هزلي، فضحه الهلال أمام العالم أجمع ".
كما لفت "القحطاني" إلى تواطؤ الاتحاد الآسيوي مع أندية قطر واليابان، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان الخليفة أجّل دور الـ16 في دوري الأبطال 2019، حتى لا تفقد أندية قطر واليابان لاعبيها، بينما رفض تأجيل مباراة واحدة "تحصيل حاصل" في دور المجموعات هذا العام لظروف قهرية؛ لأن "المجموعة ليس بها قطري أو ياباني".
وقال الاتحاد في بيانا رسميا: "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".
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