شاهد.. الإعلام الإماراتي يُهاجم الآسيوي: " الهلال لو لعب بـ الأوفيس بوي سيتأهل إلى النهائي "

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي، أن الهلال محارب آسيويًا، مشيرًا إلى أن هناك أدلة كثيرة تفضح محاربة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للهلال هذا العام وفي السنوات الماضية.
من جانبه، قال المحلل الرياضي خالد العوضي إن الهلال لم ينافس سوى الاتحاد الآسيوي، متسائلًا " وين الروح الرياضية عند الاتحاد؟ هل معقول أن فريق مثل الهلال يمثل آسيا أمام العالم ورمز للاتحاد الآسيوي يُحارب من قبل الاتحاد نفسه؟ " .
وأضاف: " عطوا النادي حقه، فالهلال حارب كل الجبهات (كورونا، والاتحاد الآسيوي، الفرق) ولعب بفريق ثاني ولو لعب بمن يشتغلون (أوفيس بوي) سيتأهل إلى النهائي " .
وتوقع أن يتدخل المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوقف هذا التخبط من الاتحاد الآسيوي ضد الهلال.
وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا، قائلًا في بيان له "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".